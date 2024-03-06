大阪府知事稱將探討向訪日遊客收“徵收金”

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【共同社3月6日電】日本大阪府知事吉村洋文6日表示，將探討創設“徵收金”制度，向造訪府內的訪日遊客要求負擔一定費用。配合2025年4月開幕的大阪・關西世博會引進也納入考慮範圍。設想的是作為應對遊客增加的過度旅遊（觀光公害）的財源。據稱，實現此事存在與租稅條約之間的一致性等課題。 據總務省稱，地方政府引進將課稅對象限定為外國人的法定外稅尚無先例，新設需要總務相的同意。大阪府計劃4月設置專家研討會，吉村在府政府大樓向媒體稱“希望訪日遊客享受大阪，還將努力實現通過美化城鎮與地區居民和諧共存”。 大阪府目前以一晚7000日元（約合人民幣340元）以上的住宿為對象，根據不同住宿費徵收100至300日元的住宿稅，不論日本人還是外國人都是徵收對象。吉村表態，若實現徵收金制度，金額與住宿稅相當。 在世博會會場大阪市的人工島夢洲，以賭場為主的綜合度假區（IR）將於2030年開業。吉村強調了有必要應對訪日遊客增加。（完）