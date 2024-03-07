日本建築家山本理顯獲美國普利茲克獎

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【共同社紐約3月6日電】有建築界諾貝爾獎之稱、授予優秀建築家的美國普利茲克建築獎今年的獲獎者是設計了多項公共建築和公寓的山本理顯（78歲）。運營該獎項的凱悅基金會5日公佈了這一消息。山本是繼安藤忠雄和坂茂等人之後第九位獲獎的日本人。 山本接受共同社採訪時高興地表示：“我設計作品時不只是考慮甲方，也強烈意識到與社會的關係。我的想法和活動能得到理解及肯定，非常高興。” 評委會稱讚山本的代表作“埼玉縣立大學”整體上構成了一個共同體。關於“廣島市西消防署”，則指出玻璃牆構建了方便市民參與的環境，體現了山本重視的透明性。 山本1945年出生於北京。其作品除“公立函館未來大學”、“名古屋造形大學”、“橫須賀美術館”等之外，還參與韓國公寓和瑞士機場的綜合設施的設計。東日本大地震後，他與隈研吾、伊東豐雄等人在各地的臨時住宅區修建了交流設施。 山本曾擔任日本工學院大學、橫濱國立大學研究生院的教授和名古屋造形大學的校長。（完）