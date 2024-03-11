詳訊2：日本影片《蒼鷺與少年》和《哥斯拉-1.0》獲奧斯卡獎

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【共同社洛杉磯3月11日電】作為美國電影界最大盛典的第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮當地時間10日在好萊塢舉行，日本導演宮崎駿的《蒼鷺與少年》（又譯《你想活出怎樣的人生》）榮獲最佳動畫長片獎。山崎貴執導的《哥斯拉-1.0》獲得最佳視覺效果獎。 這是宮崎執導作品2003年以來時隔21年第二次獲此獎項，上次獲獎的是《千與千尋》。日本影片獲得最佳視覺效果獎則為首次。 《蒼鷺與少年》的製作人鈴木敏夫在東京召開記者會，表示“唯有感謝。宮崎（導演）很高興。”山崎在發表獲獎感言時稱：“對我來說，這是想都不敢想的地方。” 《蒼鷺與少年》講述了戰爭中在日本喪母的少年在蒼鷺的指引下誤入神秘世界的故事。今年以來，該片在被視為奧斯卡獎風向標的金球獎及英國電影學院獎中，作為日本作品首獲最佳動畫片獎。 奧斯卡最佳動畫長片獎於2002年新設。宮崎在2003年獲此獎項後，2006年和2014年分別憑藉《哈爾的移動城堡》和《起風了》入圍該獎項，但均未獲獎。 《哥斯拉-1.0》是1954年上映影片《哥斯拉》（導演為本多豬四郎）的70週年紀念作品。該片採用了視覺特效（VFX），在不破壞哥斯拉特攝質感的基礎上打造出極具動感的影像。該片講述了在太平洋戰爭結束後的日本，失去一切後拼命向前的人們遭遇哥斯拉的來襲，復員的原特攻隊員等抵抗的故事。（完）