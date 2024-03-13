調查顯示日本人今春青睞就近賞花 預算微降0.9%

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【共同社3月13日電】調查公司英德知（INTAGE，東京）13日發佈的日本今年春天賞花相關調查結果顯示，計劃賞花的人的平均預算額為6872日元（約合人民幣335元），較去年微降0.9%。回答稱預算受到物價上漲和日元貶值影響的人達到57.8%。據分析，人們傾向於更少費用和短距離的就近賞花。物價上漲背景下的節儉風氣也波及到了春季活動。 該公司負責人指出：“物價較上年同期上漲，但預算幾乎持平，可以說是實際上捂緊錢包。” 調查以日本全國15～79歲的2500人為對象，於2月15～19日在網上實施。計劃賞花的人較去年增加3.2個百分點至34.5%。 詢問賞花場所（多選），回答“白天在附近”的最多，增加2.9個百分點至73.1%。當天往返賞花勝地的旅行和自駕游減少1.4個百分點至13.5%，要住宿的旅行和自駕游減少0.6個百分點至3.7%。 詢問物價上漲和日元貶值的影響，有11.7%的人表示“有相當大”影響，46.1%表示“略有”影響。（完）