話題：山口入選全球必遊地引發驚喜 著力攬客

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【共同社3月15日電】美國《紐約時報》1月公佈“2024年最值得去的52個地方”，日本山口市榜上有名。當地出現喜悅之聲，山口縣知事村岡嗣政稱“世界終於察覺到（山口的）魅力”，另一方面由於作為景點此前沒有受到太多關注，入選也引發震驚。為了不錯過這一良機，山口縣和市方等正在全面致力於旨在招攬外國遊客的措施。 “為什麼山口市（入選了）……”該報提到陶藝工作室“水上窯”，經營者舛井岳二（44歲）看了新聞感到不可思議。日本民間智庫“品牌綜合研究所”（東京）發佈的2023年各都道府縣魅力度排行榜中，山口縣排名第42。舛井坦言道：“此前以為山口縣旅遊資源很少，什麼也沒有。” 《紐約時報》每年1月公佈“52個地方”。2023年盛岡市榜上有名。2024年山口市入選，位列第三，緊隨北美和巴黎之後。該報介紹稱，“出於對有名城市過度旅遊問題的擔憂，提出了取而代之的地方” 2023年入選的盛岡市稱，2022年外國住宿遊客約達6800人，而報道後的2023年增至9倍左右的約6萬人（初步統計數據）。據分析也有新冠疫情下的入境限制得到放寬的影響，而來自歐美的遊客增多，該市負責人表示，“我認為報道的影響是存在的。”今後也計劃在海外持續開展公關活動。 山口市居民等也發起了行動。《紐約時報》介紹的湯田溫泉1月下旬展示以溫泉流傳的傳說中白狐狸為形象的布丁。根據此前計劃，該市名勝、正在整修的國寶“琉璃光寺五重塔”到2026...