前日本女乒選手福原愛與前夫江宏傑和解

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【共同社3月15日電】日本女子乒乓球退役選手福原愛15日在東京召開記者會，宣佈與前夫江宏傑就爭奪長子的訴訟“達成了和解，今後將協作撫養孩子”。據稱，長子從福原方面移交給江宏傑，並已離開了日本。福原曾4次代表日本參加奧運會，江宏傑也曾代表台灣參加奧運會的乒乓球比賽。 記者會伊始，福原稱“我的事情讓大家擔心和感到困擾，非常抱歉”，深深鞠躬道歉。江宏傑未出席，但寄語稱“衷心（向大家）表示感謝”。 今後也將基於台灣的法律，親權由兩人共同擁有，監護權則由江宏傑擁有。 兩人2021年離婚。2017年出生的長女和2019年出生的長子此前都與江宏傑一起在台灣生活。福原2022年7月以暑假期間會面交流為由，把長子帶到了日本，向東京家庭法院起訴要求指定自己是親權人。另一方面，江宏傑要求東京家庭法院把長子移交給自己。2023年7月，法院做出了勒令移交的裁決。 據雙方代理律師的說法，原打算基於該裁決進行移交，但發現福原與長子待在了中國大陸。之後，江宏傑向東京警視廳舉報，福原愛方面提出了和解請求。（完）