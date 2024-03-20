獨家：巴黎奧運會日本體育代表團將不設隊長

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【共同社3月20日電】19日採訪相關人士獲悉，關於7月26日開幕的巴黎奧運會，日本奧委會（JOC）計劃不再設置日本體育代表團隊長一職。主要目的是減輕運動員的負擔。預計將在本月21日的理事會上協商。日本在戰後首次參加的1952年赫爾辛基奧運會設置隊長並延續至今，若此次正式敲定取消，那麼將是首次在夏季奧運會上不設隊長。 國際奧委會（IOC）近年來要求各國和地區安排男女各1人擔任奧運旗手，關於隊長則沒有具體規定。日本傳統上一貫會選出代表團隊長，但因為運動員承受重壓還要在正式比賽前參加活動，人員甄選困難的情況較多，JOC著手進行調整。在杭州亞運會等去年的國際綜合大賽上，JOC嘗試了不設隊長，面向巴黎奧運會，力爭在內部彙總意見。 隊長的主要任務是在開幕前的建團儀式上表明決心。自1992年巴塞羅那奧運會上古賀稔彥奪得男子柔道金牌後，就再也沒有隊長在夏季奧運會上奪金。近年來，隊長作為“代表團的臉面”倍受關注，但2016年里約熱內盧奧運會的女子摔跤運動員吉田沙保里等奪冠大熱門卻接連與金牌無緣。2021年東京奧運會上，男子田徑運動員山縣亮太擔任了隊長。 JOC官方資料顯示，最初設置隊長的奧運會是1928年的阿姆斯特丹夏季奧運會。（完）