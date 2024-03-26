大谷翔平發聲明否認與前翻譯涉嫌違法賭博有關

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【共同社洛杉磯3月25日電】效力於美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平（29歲）25日在曾任其翻譯的水原一平（39歲）涉嫌違法賭博曝光以後首次接受媒體採訪，關於向局頭匯款以及賭博否認與自己有關。大谷在位於洛杉磯的道奇隊主場道奇體育場表示，“我從未委託匯款，也沒有同意過。他從我的賬戶中盜取後對大家撒了謊。” 大谷解釋稱，賭博問題和水原的借款是在20日首爾揭幕戰後首次掌握的。大谷採取發表聲明的形式，沒有回答提問的環節。 美國媒體稱，水原在違法博彩公司有借款，從大谷的賬戶至少有450萬美元匯出。水原接受體育專業電視台“ESPN”採訪時表示大谷替他償還了債務，之後又收回該發言，因此大谷與此事的關係程度受到關注。 有關一系列問題，水原在揭幕戰後作出了說明，表示大谷對水原賭博上癮並有巨額借款的情況“在那之前並不知情”。水原21日被解僱。大谷表示，“對信任的人犯下的過錯感到悲傷和震驚。帶著無法用語言表達的心情度過了一週時間。” 有關這一問題，有消息稱在日本相當於國稅廳的美國國稅局正在對水原展開調查，大聯盟機構也宣佈啟動調查。（完）