USJ擴招外籍員工應對入境遊客增加

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【共同社3月27日電】日本環球影城（USJ，大阪市）的運營公司正在加強服務崗位外籍員工的錄用。面對入境遊客的增加，將強化多語種應對。到2024年底為止，力爭錄用來自台灣和韓國等的200人，使外籍員工達到目前的2倍以上。 運營公司還將利用打工度假制度，通過勞務派遣公司僱用日語能力等滿足一定條件的外國人，為期一年。當前將募集餐飲服務人才。2023年12月已在台灣舉辦宣講會，今年3月底還計劃面向韓國在線實施。 3月上旬，來自台灣、已被錄用的9人接受了服務接待和餐廳業務的培訓。大家參觀了廣受入境遊客喜愛的“超級任天堂世界”園區，並試穿了所屬崗位的制服。之後還要經過多次培訓，從下旬開始到崗工作。 據稱能說英語、漢語和日語的來自台灣的呂政孝（27歲）表示，希望運用自己的知識為遊客提供良好的服務。 截至1月，USJ有約180名外籍員工。日籍員工也攜帶翻譯機，但為了進一步提升入境遊客的滿意度，決定擴招海外人才。 人事部的課長大河原貴信表示：“也將聚焦人才質量，推進錄用和培養。”（完）