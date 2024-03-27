推薦山口市入選必遊地的美國作家與山口市長對談

Newsfrom Japan

【共同社3月27日電】日本山口市入選美國《紐約時報》“2024年最值得去的52個地方”後，推薦該市的美籍作家克雷格・莫德（音譯，43歲）與市長伊藤和貴26日在該市進行了對談。莫德表示“雖然（人們）往往忽視自己生活的城市的魅力，但希望能更有自信”。 莫德介紹稱，推薦理由是“感受到（山口市）的居民像兄弟一樣熱情”。認為訪日機會較多的遊客希望去地方進行深度游，“在（山口市）咖啡館和商店街等處可以享受當地居民的日常生活和真實面貌”。 對於在京都等地成為一大問題的過度旅遊（觀光公害），莫德表示：“這成為居民的負擔，作為旅遊勝地的魅力也會下降。今後增加旅遊景點很重要。”伊藤表示感謝稱“（入選一事使）地方城市受到了關注”。 對談的會場是“山口市菜香亭”，該旅遊景點復原了從1877年起營業了約120年的日式高級飯莊。在100張榻榻米（約合162平方米）的大廳內，展示著曾造訪的前首相岸信介和田中角榮等人的書法作品。（完）