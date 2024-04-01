日本國內首辦Formula E賽事 日產車手獲亞軍

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【共同社4月1日電】純電動汽車（EV）世界系列賽事“Formula E”東京大賽30日在東京都江東區的東京國際展覽中心周邊特設賽道舉行，這是日本國內首次迎來該賽事。公路佔將近一半賽道的正式街道賽首次在東京都中心地區上演，色彩各異的賽車在臨海地區飛馳而過。 賽道設定環繞東京國際展覽中心，單圈長約2.6公里，共11支車隊的22輛賽車參賽。正賽中作為日本車商唯一參賽的日產車隊車手奧利弗･羅蘭德（英國）直到最後一圈始終處於爭冠競爭中，令全場氣氛沸騰。最終羅蘭德以第二名衝線錯失冠軍，但他興奮地表示“感受到了車迷的期待與在日本駕駛日產車的壓力，所幸最終取得了不錯的成績。” “Formula E”是國際汽車聯合會（FIA）主辦的世界錦標賽之一，也被稱為“EV的F1”。賽事特點之一是低噪音且不排廢氣等，對環境友好，今年迎來啟動以來第十個賽季，計劃在10座城市舉辦全部16場比賽。 包括在賽場周邊舉辦的相關活動在內，當天約2萬人到場。（完）