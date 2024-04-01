橫濱山下碼頭等比例高達模型結束展出

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【共同社4月1日電】位於橫濱市中區山下碼頭的人氣動漫《機動戰士高達》等比例模型（高約18米）3月31日迎來最後一天展出。作為高達動畫開播40週年紀念項目的一環，模型從2020年12月起在設施“GUNDAM FACTORY YOKOHAMA”展出。 在最後一天舉行的特別活動上，動畫系列總導演富野由悠季致辭稱：“致以由衷的感謝。這是大量工作人員付出汗水才實現的。”之後，模型向觀眾舉起右手，並播放了主人公阿姆羅・雷說“再見，謝謝”的聲音。許多小型無人機還亮燈在夜空中拼出高達的形狀。 當天有許多人與家人一同前來，一睹高達風采。來自東京的一對40多歲夫婦依依不捨地說：“展出一眨眼就到了結束的時候。這樣再也看不到的話很可惜，希望以其他形式留存下來。” 該高達模型原定2022年3月底結束展出，應粉絲要求兩度延長時間。作為手部等36處可活動的實物等比例高達，吸引了許多人。 據活動主辦方公司介紹，迄今到場人數超過175萬人。（完）