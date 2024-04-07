調查顯示82%的世博會參展單位認為需提升氛圍

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【共同社4月7日電】共同社7日彙總了針對2025年大阪･關西世博會參展民間企業、團體和贊助企業的問卷調查結果。有關距離開幕還剩一年的目前的課題，回答稱需提升氛圍的比例高達82%，凸顯出對國民中缺乏世博會氛圍的狀況抱有強烈危機感。關於增加至2350億日元（約合人民幣110億元）的場館建設費，認為“妥當”的比例僅有42%。受訪單位對日本國際博覽會協會（世博協會）的信息發佈和應對提出了許多意見，調查結果再度反映出要成功舉辦還存在很多課題。 關於課題可以多選回答，選擇“外國場館建設遲緩”的比例為38%，“在海外提高世博會認知度並招攬遊客”為31%。 認為建設費“很貴”的企業為18%，認為“不夠”的佔比2%。包括預計達1160億日元的運營費在內，關於要獲得國民理解應如何做的提問，舉出“強化有關展示內容的宣傳機制”的企業佔60%，回答稱“已得到充分理解”的企業為零。 該調查從2月下旬至4月以推出民間場館的企業和團體等為對象實施，45家企業和團體給出了回答。（完）