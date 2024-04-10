大阪府知事支持世博會後原地保留RING

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【共同社4月10日電】關於2025年大阪･關西世博會會場標誌性的木製大屋頂“RING”，大阪府知事吉村洋文日前表示，他支持閉幕後在原地保留一部分的方案。吉村在世博會開幕倒計時一週年的13日之前接受了共同社採訪。雖然閉幕後拆除是基本方針，但很多人批評稱這與巨額建設費不相符。吉村擔任副會長的日本國際博覽會協會（世博協會）正在重新研究利用方法，將在年內作出決定。 吉村指出，RING“具有壓倒性的存在感，（入場觀眾如果看到）應該也會提出原地保留的意見”。他強調，在閉幕後的世博遺址進行的城市開發應尊重保留一部分RING的方案。 10日與吉村會談的國際展覽局（BIE，總部位於巴黎）秘書長科肯切斯也讚不絕口地稱“這是最美的建築物之一，開幕後應該會有很多人上去拍照”。他期待地表示，閉幕後“希望能作為世博會的標誌留下來”。 呈環狀圍繞會場的RING周長2公里，最大高度為20米，建成後將是全球最大的木製建築之一。 RING因350億日元（約合人民幣17億元）的建設費和拆除方針在國會飽受詬病，世博協會1月公開徵集了利用方法，收到的20份方案中有3份的前提是原地保留。 1970年大阪世博會的“太陽塔”原本也計劃拆除，但由於開幕後備受稱讚而改為保留，現存於世博會遺址大阪府吹田市的世博紀念公園內。（完）