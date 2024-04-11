BIE秘書長希望大阪府等到世博會後再對遊客收費

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【共同社4月11日電】在2025年大阪･關西世博會開幕倒計時1週年之際的10日，國際展覽局（BIE，總部位於巴黎）秘書長科肯切斯與大阪府知事吉村洋文舉行了會談。關於大阪府考慮出台的對訪日遊客收費的制度，科肯切斯提出“希望考慮出台時機”，要求在世博會閉幕後再行出台。 在大阪府咲洲辦公樓會談後，兩人接受了媒體採訪，科肯切斯就提出上述要求的意圖表示：“（訪日遊客）可能會認為不受歡迎”。吉村則解釋稱“該制度與世博會無關”。 吉村在會談後的例行記者會上強調：“這是著眼於長遠的入境旅遊政策的一環。”對於科肯切斯的要求，他表示“將視作各種褒貶意見之一。” 吉村3月宣佈將出台一項新的制度，向到訪大阪府的訪日遊客收費，作為應對遊客增加所導致的過度旅遊（觀光公害）的財源。他表示，“世博會時有很多人來。正在考慮能否從（世博會開幕的）2025年4月開始實施”，示意將由專家研討會展開討論。（完）