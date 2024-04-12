美檢方起訴大谷翔平前翻譯 強調大谷屬受害者

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【共同社洛杉磯4月12日電】美國洛杉磯的檢方11日宣佈，已起訴涉嫌銀行欺詐的美職棒大聯盟道奇隊球員大谷翔平（29歲）的前翻譯水原一平（39歲）。檢方稱水原為償還違法賭博的借款，從大谷的賬戶向局頭違法匯款1600萬美元以上。檢方指出大谷對匯款並不知情也未允許，屬於受害者。 檢方懷疑水原為匯款而冒充大谷給銀行打電話。大谷上週在接受調查機構詢問時，否認自己與匯款一事有關。他還提交了手機，以證明自己對於匯款及違法賭博概不知情。 據檢方透露，水原12日將在洛杉磯的聯邦法院出庭。若水原被正式起訴並獲罪，最高可能被處以30年監禁。 檢方稱，水原2021年9月開始參與違法體育賭博。在他開始蒙受重大損失後的幾個月時間內，大谷銀行賬戶的聯繫方式疑似被改成了水原的電話號碼等。匯款時間為2021年11月至2024年1月之間，使用的是與水原有關的設備和IP地址。 負責本案的檢察官在記者會上強調“大谷是案件的受害者”，表示大谷並不知曉水原參與了棒球賭博。 水原2018年與大谷一同前往亞利桑那州的一家銀行，幫助他開設了賬戶。大谷作為棒球選手賺取的收入被匯入該賬戶。包括其他賬戶在內，大谷並未委託水原進行管理，但水原卻告知大谷的會計負責人等稱大谷要求不要登陸賬戶。 大谷的代理人報案稱大谷遭遇了盜竊。美國國稅局和國土安全部也加入了調查。水原在違法賭博問題曝光後已被球隊解僱。（完）