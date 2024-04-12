大阪世博會海外展館開工建設不足3成

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【共同社4月12日電】12日獲悉，2025年大阪･關西世博會由各國自建的“A類”展館中，已開工建設的僅有14國，不到總體的3成。共同社根據日本國際博覽會協會（世博協會）公佈的信息進行了統計。在13日迎來開幕倒計時一周年之際，有3成的國家甚至未確定施工方。大阪府知事吉村洋文提及有些內部裝修可能在一年後仍將持續。以不完全形態迎來開幕的可能性越來越大。 世博會費用不斷膨脹一直受到批評，世博氛圍的營造也是進度遲緩。日本政府、世博協會、大阪府和大阪市今後一年的工作面臨考驗。 彰顯各國特色的A類展館被認為是“世博會的亮點”，原來有約60國選用。但由於材料價格高漲等，未能與日本施工單位談妥，簽約遭遇困難。至少已有7國放棄A類方式，決定改用由協會代建的簡易型展館等。 協會並未公開A類數量的最新數據，估計目前仍希望選用的有53國。據協會消息，已開工建設的14國包括愛爾蘭和沙特阿拉伯等。加上未開工但已確定施工方的為36國，還有17國未與施工方簽約。 擔任協會副會長的知事吉村在4日的記者會上發言稱：“（開幕時）尚未完成內部裝修的國家在過去的世博會也有過。認為這次也可能會有。”（完）