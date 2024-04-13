關注：大阪世博會開幕倒計時一周年 門票銷量慘淡

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【共同社4月13日電】13日是2025年大阪･關西世博會開幕倒計時一周年。儘管會場施工在逐漸推進，但舉辦費用增加和海外展館建設遲緩等課題堆積如山。民眾對世博會的期待和關注度也不高，預售的門票銷量慘淡，僅售出目標的6%。世博會將於4月13日至10月13日在大阪市的人工島夢洲舉辦。 13日上午從共同社直升機俯瞰夢洲，環繞會場的木製大屋頂“RING”組裝好的比例達到八成，幾乎呈現環形。被指遲緩的海外展館建設預定地多為裸露的地面。 門票預售在迎來開幕倒計時500天的去年11月底啟動。日本國際博覽會協會（世博協會）一度探討過更早發售，但考慮到在欠缺熱情的情況下“銷量不增加只會招致批評”（世博協會相關人士語），因而推後了發售時間。結果在發售前的10月會場建設費增至原計劃的1.9倍，12月運營費增至1.4倍，愈加拉低了形象。 據世博協會稱，門票預售的總銷量目標是2300萬張，截至4月10日售出130萬張。（完）