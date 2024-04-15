獨家：手塚治蟲充滿玩心的“創作筆記”首次公開

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【共同社4月15日電】13日獲悉，日本漫畫家手塚治蟲在1950年前後手寫的“創作筆記”近日被發現。其中寫了“鬍子老爹是大明星”……把自己作品中的角色像電影演員一樣做成排名表和片酬一覽，再加上了以“自評”為題的嚴厲評論自身漫畫的專欄等。將在16日發售的新刊《手塚治蟲角色名鑑》（玄光社）中首次公開。 這是非常珍貴的資料，顯現出了酷愛讓一個角色也活躍在其他作品中的“明星系統”的手塚獨特視點。該書編輯濱田高志表示：“通過該書能了解手塚先生充滿玩心的創作過程。希望能讓大家領略他一直畫到晚年的鬍子老爹等‘名角’們的魅力。” 據手塚製作公司介紹，手塚在B5大小的筆記本上寫下各種想法。據悉，在製作手塚作品復刻版的過程中，在該公司資料室裡發現了散開來的筆記。 首次公開的創作筆記約有12頁，類似電影雜誌的風格，記述了細緻的人物簡介，包括各角色的所屬事務所等虛構設定。例如以白鬍子為特色的鬍子老爹是隸屬“光明兄弟”公司的“大明星”，片酬為“15000”，在顯示歷代參演作品等的一覽表中，則寫著在漫畫《失落的世界》中扮演伴俊作。（完）