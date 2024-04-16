秋田犬保存會發行數字血統書防偽造

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【共同社4月16日電】有關在海外也深受歡迎的日本秋田犬，秋田犬保存會（秋田縣大館市）表示，鑑於接到報告稱發生了偽造血統書問題等，已開始發行使用被稱作“區塊鏈”的數字技術的“數字血統書”。此舉旨在防止偽造和篡改。 海外的保存會會員數從2022年的約300人，增至了2023年的約500人。此前，保存會發行紙質血統書，但發生了運輸至海外時未能送達以及丟失的問題。在中國，幾年前還聽說血統書遭偽造。 數字血統書由IT企業Meta秋田（秋田市）與美國IT企業共同開發。區塊鏈技術也用於加密資產，可有效防止偽造。此外，鑑於獲得紙質血統書需要2週以上時間，數字血統書具有能大幅縮短時間的優點。 數字血統書以保存會會員為對象，通過智能手機APP發行。有意者可通過秋田犬保存會網站的專用頁面等申請。保存會事務局長莊司有希表示：“除了數字化帶來的便利性，還希望能讓養犬的主人獲得‘這是真正的品種犬’的安心感。”（完）