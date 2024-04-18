宮崎駿與上野千鶴子入選《時代》影響力百人榜

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【共同社紐約4月18日電】美國《時代》雜誌17日公佈了一年一度的“全球最具影響力百人”榜單。來自日本的上榜人物有動畫電影導演宮崎駿、社會學家上野千鶴子、大阪大學教授林克彥、美國耶魯大學教授岩崎明子。 《時代》評價宮崎駿是“動畫界史上最有影響力的導演”，稱讚最新影片《你想活出怎樣的人生》（又譯《蒼鷺與少年》）是吸引許多人的“傑作”。關於上野，《時代》介紹稱其作品在中國很受歡迎，在推廣女權主義概念的同時，成為了抵抗婚姻和生育重壓的中國女性們的“榜樣”。 對於林克彥成功用源自雄性小鼠的誘導多能幹細胞（iPS細胞）製成卵子，《時代》評價稱“給苦於不孕問題的人們帶來了希望”。此外，《時代》稱讚岩崎的免疫學研究“有助於弄清楚新冠病毒感染症的後遺症”。據岩崎參與經營的瑞士製藥巨頭羅氏介紹，岩崎為美國籍。 此外，因“勇敢譴責了俄羅斯的謊言與殘暴”，2月死於獄中的反政府活動家納瓦爾尼的妻子尤利婭上榜。其他上榜人物有5月將就任台灣總統的副總統賴清德、中國國務院總理李強等。 《時代》每年參考外部建議，從政治、文化、藝術等領域選出“百人”。2023年日本首相岸田文雄、2021年當時效力於美職棒天使隊的大谷翔平等入選。（完）