漫畫家水木茂紀念館新裝亮相

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【共同社4月18日電】展示日本鳥取縣境港市出身的已故漫畫家水木茂作品和戰爭經歷資料的“水木茂紀念館”（境港市）將於20日新裝開放，17日提前面向媒體舉行內部參觀活動。以《怪怪怪的妻子》聞名的水木茂夫人武良布枝（92歲）也到場，手持遺像感慨萬分地進行參觀，表示“猶如做夢”。 新館通過展示戰爭和妖怪，讓人們能夠體驗水木茂的人生，原來的紀念館未能展示的《怪怪怪的鬼太郎》等原畫是看點。帶領參觀的水木茂長女原口尚子女士（61歲）表示，“希望大家能了解水木茂的為人。” 新館長由2009至2021年擔任過第三代館長的莊司行男（68歲）再次出任。他對介紹“別打架，肚子餓”等名言的展示情有獨鍾，呼籲稱“希望大家領略反戰的訊息。” 該紀念館於2003年開館，因老化而翻修，從去年3月起停止開放。原本為市方直營，而重新裝修後由擁有原畫展示技術的水木製作公司設立的一般社團法人運營。翻新項目總費用約達9億日元（約合人民幣4220萬元）。（完）