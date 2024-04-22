詳訊：大谷以176支本壘打刷新日籍球員紀錄

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【共同社洛杉磯4月21日電】美國職業棒球大聯盟道奇隊的球員大谷翔平（29歲）21日在洛杉磯的本隊主場道奇體育場迎戰大都會隊時，擊出了本賽季第5支本壘打，也是在美職棒的累計第176支，刷新日籍球員最多紀錄。在12日的比賽中，大谷追平了曾在洋基隊等效力10年的松井秀喜的紀錄。 第三局比賽中，他從一壘擊出精彩本壘打，將球送入右翼看台。這是他8場比賽以來的一支本壘打，獲得了記2分領先的成績。在一片歡呼聲中，大谷繞壘一圈接受祝福。電子屏幕上顯示出新紀錄“176”的數字向他表示祝賀。比賽以道奇隊10比0大勝結束。 2018年，大谷作為天使隊球員亮相大聯盟，同年4月3日擊出了在大聯盟的首支本壘打。他以投打雙修的“二刀流”活躍於球場，2021年以46支本壘打榮膺美國聯盟最佳球員（MVP）。2023年，他以44之本壘打成為日籍球員中的首位本壘打王，並第二次獲得MVP。在第7個年頭的本賽季，大谷以10年總額7億美元的巨額合同轉入了道奇隊。（完）