KURA壽司銀座旗艦店將設置大排檔

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【共同社4月25日電】日本迴轉壽司連鎖店巨頭“KURA壽司”24日宣佈，開在東京銀座的旗艦店將推出以大排檔形式享用壽司和天婦羅的攤位。為應對增加的訪日遊客的需求，打造了可感受江戶時代文化的室內裝飾。副社長田中信在線上線下同時舉行的發佈會上表示“將提供進化版的樂趣”。 銀座店是主要面向訪日遊客的全球旗艦店業態，將於25日開業。用餐座位區後方的區域設置了提供壽司、天婦羅、糯米糰的大排檔。顧客在座位上點餐，收到做好的聯絡後到大排檔拿取商品。該創意來自歌川廣重的浮世繪所描繪的江戶時代節日景象。 KURA壽司去年實施的網上調查結果顯示，半數以上受訪者回答稱“想利用傳送帶上送過來的迴轉壽司”。據悉可見遊客對實際體驗的價值抱有期待，公司今後將繼續用迴轉傳送帶提供壽司。 24日該公司宣佈，2025年大阪・關西世博會參展理念為“迴轉傳送帶把世界連在一起”。KURA壽司在世博會作為未來社會展示台的一部分，將推出“未來的迴轉壽司”店。（完）