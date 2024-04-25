專家對大阪府探討向訪日遊客收費持謹慎態度

Newsfrom Japan

【共同社4月25日電】日本大阪府24日在政府大樓舉行了首次專家會議，探討向訪日遊客徵收一定費用作為過度旅遊（觀光公害）對策財源的制度。大阪府考慮配合2025年大阪･關西世博會的開幕引進該制度，但專家相繼提出“不存在針對外國人的稅收制度”等謹慎意見。 知事吉村洋文在會上主張，為了與地區居民共存，應要求訪日遊客負擔一定程度的費用。他還強調：“國內沒有引進該制度的事例，是個很難的論點，但大阪和日本都需要。” 部分專家指出“基本上不存在區分外國人及其他的稅收制度”，“根據租稅條約和日本國憲法，不平等或歧視性的舉措是不被允許的”。 被選為會長的大阪觀光局會長福島伸一總結稱：“有必要說清為何只要求外國人負擔。還應廣泛調查海外事例。” 吉村3月曾表示，考慮到世博會和預計2030年開業的以賭場為主的綜合度假區（IR），有必要應對訪日遊客的增加。國際展覽局（BIE）秘書長科肯切斯4月10日表示擔憂稱“希望考慮出台時機”。（完）