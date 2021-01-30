日政府擬對部分地區延長緊急事態宣言

Newsfrom Japan

【共同社1月30日電】有關基於新冠特別措施法向11個都府縣發佈的緊急事態宣言，日本政府30日已就延長首都圈等的宣言期限展開協調。延長幅度設想在3週至1個月左右，將在2月1日起的一週內做出判斷。對於新增感染人數減少的栃木縣將探討解除宣言。從31日算起，到2月7日宣言到期還有1週時間。政府將加快工作進度。 首相菅義偉30日在公邸與厚生勞動省事務次官樽見英樹、首相助理和泉洋人等磋商應對措施。據出席人士透露，菅義偉表示“必須再觀察一陣子狀況”。 解除宣言需要擺脫4級標準中最嚴重的第四階段（疫情爆發式擴大）。政府內部認為東京都和大阪府等未達到這樣的狀況，官邸消息人士表達看法稱：“從重視生活圈這一觀點出發，東京、埼玉、千葉、神奈川首都圈1都3縣以及京都、大阪、兵庫關西3府縣和福岡縣或許不得不延長。” 岐阜、愛知兩縣將在關注疫情的同時，也參考專家意見。關於離島疫情持續擴大的沖繩縣，有意見認為應追加為宣言對象，政府將視疫情走勢進行判斷。 經濟再生擔當相西村康稔29日在記者會上稱：“將適時召開諮詢委員會會議，判斷應對措施。”會議被認為可能在2日或4日召開。 聽取諮詢委員會的意見後，菅義偉將綜合判斷延長的地區和期限。政府將在向眾參兩院的議院運營委員會報告後，通過對策總部會議決定延長。預計菅義偉屆時將召開記者會。 有方案提出，在決定延長時，面向配合縮短營業時間要求的餐飲店出台新的支援措施。執政黨內部也出...