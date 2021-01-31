政府將支援日企開展新冠疫苗國際臨床試驗

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【共同社1月31日電】日本厚生勞動省近日決定，為加速被指落後的國產新冠病毒疫苗的開發，將在國內企業實施大規模臨床試驗時補貼費用。這是考慮到與海外醫療機構合作、收集大量參與者的國際臨床試驗，已在2020年度第三次補充預算中列入約1200億日元（約合人民幣73.9億元）。 國內鹽野義製藥和第一三共等多家企業利用以往技術和新技術在推進開發，但仍落後於歐美。雖然實際應用尚無眉目，但由於海外製造的疫苗有著對日出貨量不穩定的風險，國會上有議員要求促進國產疫苗的開發。專家中也有意見表示“即使落後，若能開發出安全且效果好的疫苗，就能增加選項”。 國產疫苗已結束以少數人為對象實施的初期階段臨床試驗，逐步進入下一階段。最終階段中，必須把數萬名試驗對象分為接種真正疫苗和安慰劑的兩組，比較發病人數，以確認有效性。 但是，感染人數比歐美少的日本存在僅靠國內難以收集分析所需足夠數量發病者的問題。若能在海外徵集參與者可以實施，但由於需花費巨額費用，也有企業猶豫不前，因此政府決定支援費用。 支援對象設想為已補貼完善生產體系費用的企業，若實施大規模臨床試驗，將補助所需委託專業企業的費用以及疫苗運輸費。（完）