熱點：年輕人群新冠後遺症較多 亟需政府對策

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【共同社2月1日電】在日本，一些人感染了新冠病毒之後，即使檢測結果轉陰，仍然被疲勞感、呼吸不暢等後遺症長期困擾。還出現了雖然新冠只是輕症，但因為後遺症而臥床不起的情況。設有專科門診的醫療機構較少，醫生指出“四十多歲以下的人尤其多。政府也需要認識到問題嚴重並採取對策”。 “要持續到什麼時候？”去年11月底感染新冠的護理相關公司社長秋本可愛（30歲，東京都）在2個月後的現在，依然苦於味覺障礙。感染後約1週，疲勞感和身體疼痛有所緩解之際，她卻突然失去了味覺和嗅覺。在諮詢了耳鼻科後，被告知“無能為力”，另一家耳鼻科雖然開了中藥處方，但並未治癒。最近，由於對溫熱食物感覺到異臭，用餐變得艱難。她在推特上談及自身經歷說，“信息很少，隱約感到恐怖的人也很多。希望能讓大家加深理解”。 後遺症研究在美國、意大利等也有推進。日本國內，國立國際醫療研究中心（東京）去年對出院患者實施電話採訪，有63人作答。結果顯示，有人在發病4個月後依然呼吸不暢、有疲勞感和嗅覺障礙，還有人在數月後出現脫髮。 去年夏天開始通過在線門診接受後遺症諮詢的北里大學東洋醫學綜合研究所（東京）所長小田口浩（58歲）說：“治療方法尚未確立。以針對症狀的療法為主。現狀大概是一線醫生也對如何應對大傷腦筋。” 對全國約700名後遺症患者進行了診療的“平畑診所”（東京都澀谷區）透露，95%的患者表示有疲勞感，80%以上出現了情緒低落或思維能力下...