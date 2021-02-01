調查：日本八成地方政府拒絕接納核垃圾最終處理場

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【共同社2月1日電】1月31日從共同社的問卷調查結果獲悉，關於核電站產生的高放射性廢棄物（核垃圾）的最終處理，日本全國市區町村中約八成對於接納處理場持否定態度。最終處理的相關法律成立20年後的去年11月，北海道的2個町村啟動了處理場選址第一步的文獻調查。然而，現狀是很多地方政府仍然對處理場唯恐避之不及。 該調查於去年10～12月對所有市區町村實施，其中1469個地方政府作出了回答。對於能否接納處理場的提問，有80.9%的地方政府表示“沒有接納的想法”；不曾討論等“其他”佔13.9%，5.1%沒有回答。只有已啟動文獻調查的北海道壽都町和神惠內村給出積極答復稱“可能會接納”。 拒絕接納的理由主要包括“無法確信安全性”、“擔心形象受損”、“無法得到居民的同意和理解”等。還有不少地方政府舉出2017年中央政府公佈的適合地點的地圖稱“因為不是適合地點，所以無法接納”。 北陸電力志賀核電站所在地石川縣志賀町強調“已經為國家的能源政策作出貢獻，盡到了社會責任”，表明無法接納處理場。愛知縣豐根村也拒絕接納，但對於實施文獻調查等可以獲得中央政府數十億日元補貼一事表達看法稱，“認為希望接納的財政薄弱的市町村會增加”。 關於核電站乏燃料再處理時產生的廢液用玻璃固化後形成的核垃圾，目前暫時保存在青森縣六所村和茨城縣東海村的設施內。《特定放射性廢棄物最終處理法》於2000年成立，其中規定了將核垃圾深埋在地下...