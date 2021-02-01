大阪世博會虛擬展館擬今秋上線

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【共同社2月1日電】將在2025年大阪･關西世博會上推出東道主展館的日本大阪府和大阪市，計劃利用虛擬現實（VR）等最先進技術，最快今秋在網上開設試推出展示內容的“虛擬大阪館”（暫定名）。此舉旨在為世博會開幕造勢，將徵集瀏覽者的意見並反映到實際的展出內容中。 大阪府在2021年度預算中列入網站與APP開發經費1億日元（約合人民幣620萬元）。東道主展館“大阪健康館”（暫定名）的展示主題是“REBORN”，意味著新生與重生。市長松井一郎表示將力爭涉及生命科學等領域、打造體驗型設施。 今春以後將以大阪府大阪市、經濟界、醫療機構、大學等“全大阪體制”成立執行委員會，著手制定基本計劃並探討虛擬館的內容。 虛擬館計劃在世博會後作為信息發佈平台繼續運營。關於將建設的東道主展館本身，也考慮像已故岡本太郎設計的1970年大阪世博會後保留下來的“太陽塔”那樣作為永久場館。世博會建築原則上在閉幕後拆除，但該展館將作為例外。預計展館將坐落於大阪Metro延伸到大阪市人工島“夢洲”新設的車站附近，2021年度預算還將列入旨在強化該區域地基的勘察與設計經費。 大阪･關西世博會的主題是“生命閃耀未來社會的設計”，會期為2025年4月13日至10月13日，力爭吸引150個國家參展，將舉行招攬活動。（完）