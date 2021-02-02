東京奧運賽艇預選賽5月將在日本舉行

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【共同社2月2日電】國際賽艇聯合會1日宣佈，爭奪東京奧運會入場券的亞洲和大洋洲預選賽決定5月上旬在奧運比賽場館東京海之森水上競技場舉行。考慮到存在新冠疫情前景難料的因素，日本作為奧運東道主如何採取萬全對策以及舉辦安全的預選賽成為課題。 預計將有來自約25個國家和地區約100名運動員及相關人員來日參賽，比賽以空場形式舉行。5月3、4兩日正式練習，5至7日進行比賽。 該預選賽原定去年4月在韓國舉行，受新冠疫情影響而取消。之後國際賽艇聯合會向多個國家詢問了舉辦意向，僅日本響應，去年12月成為候選國，並在上月底的國際艇聯理事會上獲得批准。 目前日本在緊急事態宣言結束前暫停關於運動員入境的特例措施，原則上不允許外國人新入境。預選賽時的情況難以預測，但以日本賽艇協會為主，需要應對外國運動員等入境、移動、住宿、比賽場館的防疫措施等課題。 預選賽將舉行男女單人雙槳和輕量級雙人雙槳比賽。尚未獲得奧運參賽資格的日本隊力爭在此次預選賽和計劃5月中旬在瑞士舉行的世界最終預選賽上獲得入場券。（完）