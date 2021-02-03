日本擬12日批准輝瑞新冠疫苗

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【共同社2月3日電】關於美國製藥巨頭輝瑞公司生產的新冠疫苗，2日獲悉，日本政府朝著最快12日在專門小組會議上審議是否批準的方向，展開了協調。如果獲批，第一批疫苗最早14日抵達日本，厚生勞動省將於15日正式批准。首相菅義偉在記者會上，就醫務人員接種表示“希望在2月中旬啟動”。東京的醫院成為了實施首例接種的候選。 輝瑞疫苗預計從主力工廠所在地比利時空運至成田機場。疫苗“爭奪戰”在歐洲等地展開，對日本政府而言，能否迅速確保所需數量成為課題。 輝瑞去年12月向厚勞省提交了批准申請。鑑於接種在海外已經推進，預計專門小組會給予批准。正式批准後，日本將迅速以調查安全性為目的，對徵得同意的醫務人員約1萬人啟動先行接種。 政府計劃3月中旬起，對與新冠患者診療和運送相關的約370萬名醫務人員接種疫苗。4月1日以後，開始給人數約有3600萬的65歲以上老年人接種。大部分65歲以上老年人完成第二次接種後，不滿65歲者成為對象，優先給其中的基礎疾病患者接種。 然而，歐盟（EU）加強了對區域內生產疫苗的出口管制。日本有可能無法按計劃確保疫苗，接種計劃被推遲。行政改革擔當相河野太郎在記者會上表示關切稱：“國內供應無法敲定，受到了影響。” 此外，菅義偉對於日本開始接種晚於歐美表示：“我覺得在確保上，日本比較早，但接種工作落後是事實。”關於落後的理由，他列舉了手續問題等。（完）