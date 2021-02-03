日本住宿和餐飲業外籍勞動者人數首次轉減

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【共同社2月3日電】日本厚生勞動省1月29日公佈的外國人僱用狀況顯示，在住宿業和餐飲服務業工作的外國人截至2020年10月底為202,913人，較上年減少1.8%，自2007年要求必須登記以來首次轉減。有意見指出，這是受到了伴隨新冠疫情蔓延的避免外出、停業和縮短營業時間的直接打擊，反映出在日工作的外國人的困境。 新冠疫情嚴重前，在人手不足的背景下，外籍勞動者激增，在住宿業和餐飲服務業工作的人數也成比例增加。不過，由於一系列防疫措施和訪日外國遊客減少，許多企業的經營受到打擊，解僱和停止僱用接連不斷。導致了雇用人數減少。外籍勞動者最多的製造業也減少0.3%至482,002人。 另一方面，醫療和福祉業增加26.8%至43,446人，建築業增加19.0%至110,898人，也有外籍勞動者大幅增多的行業。厚勞省負責人分析稱：“對於不同的產業，新冠疫情影響的差異巨大。這種差異也在外國人僱用的增減上反映了出來。” 2020年的外籍勞動者人數增長4.0%至1,724,328人，創新高。雖然近年持續大幅增長，但增幅有所收窄。（完）