日本修改後的新冠特措法成立 加大強制力

Newsfrom Japan

【共同社2月3日電】為了提高新冠疫情對策效果，新導入罰則的修改後的特別措施法和感染症法在3日晚的日本參院全體會議上，因自民黨、立憲民主黨、公明黨、日本維新會等的多數贊成獲得通過並成立。即日公佈，13日施行。作為緊急事態宣言的前一個階段，新設了“防止蔓延等重點措施”，加強限制私權。對於拒絕縮短營業時間命令和住院措施的情況，處以行政處罰的罰款。新措施在法律上沒有要件規定，運用方面留有擔憂。 關於2日決定延長的針對10個都府縣的緊急事態宣言，政府表示將根據疫情狀況，無需等到3月7日到期就可以解除。設想的應對方式是逐步放寬縮短營業時間要求等，在解除宣言的地區轉入防止蔓延措施。 修改後的特措法規定，緊急事態宣言期間，可以對拒絕縮短營業時間和停業要求的商家下達命令，若違反命令，則處以30萬日元（約合人民幣1.8萬元）以下罰款。在防止蔓延措施期間，對商家違反縮短營業時間則處以20萬日元以下罰款。 修改後的感染症法規定，新冠感染者拒絕住院、從住院地點逃走、拒絕積極的流行病學調查也是罰款對象。 關於允許為解決病床不足而臨時開設醫療設施的措施，則規定從發佈緊急事態宣言前就可以實施。此外，還修改了限期被作為“指定感染症”的新冠病毒感染症的法律定位，分類變為可永久實施與目前同等對策的“新型流感等感染症”。（完）