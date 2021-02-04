東京奧組委匯總首份防疫規則集 寫入罰則

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【共同社2月4日電】東京奧運會和殘奧會組委會3日公佈了彙總東京奧運參與者適用的新冠防疫措施等規則的第一版“規則集”。此次面向各國際單項體育聯合會（IF）相關人員，寫入出境前檢測、提交陰性證明等具體措施以確保奧運會安全運營。規則集還寫進了罰則，如果反復嚴重違規，有可能被取消參賽資格。 規則集提出原則上禁止使用公共交通，並禁止前往景點及利用餐館、酒吧等。 這是首次就奧運制定此類規則集。計劃4月更新並在7月奧運會開幕前敲定最終版。還將陸續公佈針對媒體相關人士和運動員的規則集。鑑於防止感染是最重要課題，此舉旨在預先向運動員和奧運相關人士等貫徹規則。 規則集寫入需下載應對新冠疫情的接觸確認APP“COCOA”，並根據需要在奧運期間定期接受病毒檢測。要求避免握手等身體接觸，確保與運動員保持2米距離。還寫入嚴格執行基本防疫措施，包括避免三密（密閉、密集、密切接觸）、洗手、戴口罩、每30分鐘進行一次室內通風換氣等。 要求如果出現症狀就採取檢測和隔離措施，若檢測呈陽性則迅速上報各團體管理負責人和主辦方。 規則集基於政府主導的新冠對策協調會議彙總的中期梳理內容，由奧組委、國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）協商制定而成。 在東京舉行記者會的奧組委奧運舉辦統管中村英正就規則集強調：“對中期梳理內容進行簡明的解釋，以參與者易懂的形式進行了整理。”中村透露，IOC預計在奧運期間每4天對運動員實施一次...