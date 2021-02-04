2020年全球航空需求遭遇史上最大暴跌

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【共同社日內瓦2月4日電】國際航空運輸協會（IATA）3日宣佈，顯示航空公司付費旅客運輸距離的“收入客公里”（RPK）2020年全球較上年減少65.9%。航空需求萎縮至三分之一，IATA稱其為“史上最大暴跌”。凸顯出新冠疫情擴大對航空業的衝擊。 對於2021年，目前預測較2020年有所好轉，但若變異新冠病毒持續蔓延，也有可能採取進一步的移動限制等措施，難以預計會大幅回升。IATA認為2021年最糟糕的情況下，也可能僅為2019年的4成左右。 2020年的RPK從地區來看，中東較2019年減少72.2%，降幅最大；歐洲減少69.9%，北美下滑65.2%。即使是受影響程度最小的包括日本、中國在內的亞太地區也大減61.9%。 各國國內航班也減少48.8%，降至近一半。澳大利亞減少69.5%，美國減少59.6%，降幅明顯；日本也減少了53.6%，受到較大影響。但疫情最早蔓延的中國只減少了30.8%。 IATA理事長亞歷山大･德･朱尼亞克指出“去年只能用毀滅性的狀況來形容”，認為疫苗接種的開始使得國際航空客流恢復備受期待，但因為疫情的反彈和變異病毒的出現“樂觀被打碎”。 2020年的航空需求在北半球夏季曾一度有所恢復，但到年底隨著疫情再次蔓延而狀況惡化。2021年1月的預訂量也同比減少7成，依然完全無法預見何時能復甦。（完）