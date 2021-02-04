日本2020年刑事案件大減17.9%創新低

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【共同社2月4日電】4日從日本警察廳的初步統計數據獲悉，2020年全國警方查獲的觸犯刑法案件共61.4303萬起，較2019年減少17.9%（13.4256萬起），創下戰後最低紀錄。搶劫等街頭犯罪大幅減少，據分析因新冠疫情擴大而避免外出是原因之一。 另一方面，涉嫌虐待、警方向兒童諮詢所通報的未滿18歲兒童為10.696萬人（較上年增加8.9%），有統計數據的2004年以來首次超過10萬人。此外，家庭暴力（DV）諮詢和網絡犯罪查處數量分別為8.2641萬起（增加0.5%）和9911起（增加4.1%），均創新高。 警察廳表示：“新生活方式的固定等社會變化今後也將對犯罪形勢造成影響。虐待、家暴、跟蹤騷擾等受害也有可能潛在化，將推進及早諮詢應對和預備性防範措施。” 據警察廳透露，17.9%為至今最大降幅。街頭犯罪為19.9282萬起（減少27.0%）。新冠疫情蔓延的4月以後明顯減少，5月降幅達43.2%。具體來看，瞄準自動售貨機的案件為3320起（減少49.8%），搶劫878起（減少43.5%）。重大犯罪8934起（減少9.7%），其中殺人為930起（減少2.1%）。 從被通報兒童的具體情況來看，7.8355萬人遭到謾罵等心理虐待，占到73.3%，遭暴力等身體虐待為1.9452萬人，放棄育兒等家長懈怠及拒絕為8858人，性虐待為295人。家暴查處數量為8701起。 跟蹤騷擾諮詢為2.018...