接觸確認APP安卓版密接通知功能失靈

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【共同社2月4日電】日本厚生勞動相田村憲久3日召開記者會，就應對新冠疫情的接觸確認應用軟件（APP）“COCOA”透露，約3成用戶使用的安卓版自去年9月28日以後出現不推送與陽性患者接觸通知的故障。田村道歉稱：“給大家增添諸多麻煩，辜負了信任。由衷致歉。” 安卓系統終端APP下載量為約770萬次。厚勞省負責人表示：“由於接觸信息僅在終端上管理，無法掌握有過密切接觸卻未收到通知的確切人數。” 據厚勞省稱，安卓系統的機制為一旦與其他終端靠近，將對該終端本身、時間、距離等接觸相關信息進行記錄。 收到登記為陽性的人員的信息後，如果記錄中有與此人的接觸信息，就會通知用戶，但APP的故障導致該功能失靈。 歲末年初社交網站（SNS）和媒體報道相繼提及“雖然（與感染者）有接觸但未收到通知”的情況，負責APP的企業調查後發現故障。據悉，去年9月28日安卓版升級時產生了故障。 厚勞省表示為能確認APP質量，今後將採取增加專家的應對措施。預計故障將在2月中旬解除。 COCOA在檢測結果呈陽性的人員輸入“處理編號”後，會向智能手機中留有接觸記錄的人員通知密接可能性。截止目前累計下載量達約2460萬次，逾萬人登記為陽性以告知感染。（完）