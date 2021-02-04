獨家：日本獲供首批輝瑞疫苗將由全日空承運

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【共同社2月4日電】4日採訪機場相關消息人士獲悉，日本獲供的首批美國製藥巨頭輝瑞公司生產的新冠疫苗將由全日空承運，從主力工廠所在地比利時布魯塞爾直飛運抵成田機場。鑑於17日以後啟動最早一批面向醫療從業者的接種工作迫在眉睫，全日空在公司內部設置專門團隊，加速準備。以遠低於迄今醫藥品的超低溫運輸等是必備條件。 受新冠影響，全日空“成田―布魯塞爾”航線改為客機內僅裝載貨物的方式運行。預計疫苗將於本月14日以後從比利時運抵日本，15日獲厚生勞動省正式批准。機場相關人士介紹稱：“為了能以萬全態勢接收（疫苗），正在推進準備工作。” 輝瑞疫苗含有人工合成的遺傳物質“信使RNA”（mRNA）這一易受損成分，需要以超低溫運輸和保管。厚勞省透露，藥效在零下75度能維持半年，但在2至8度則僅能維持5天左右。 空運時在機艙內維持超低溫，同時還需確保運抵日本後的保冷設施，並攜手運輸公司將疫苗迅速運至接種設施。 關於醫藥品運輸，國際航空運輸協會（IATA）設有綜合各國不同物流標準的嚴格認證制度。全日空2017年在成田機場作為首家日本的航空公司獲得認證。但醫藥品運輸的溫度段一般為2至8度，超低溫運輸將成為新的嘗試。（完）