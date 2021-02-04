詳訊：森喜朗撤回蔑視女性發言 國內外批評聲高漲

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【共同社2月4日電】東京奧運會和殘奧會組委會主席森喜朗4日在東京都內接受採訪，表示撤回3日在日本奧委會（JOC）臨時評議員會議上圍繞女性理事的發言並道歉，稱“這是有悖奧運和殘奧精神的不當表述，已深刻反省”。他否認會辭職。 “有眾多女性加入的理事會很費時間”等森喜朗的發言被認為是背離女性參加社會活動潮流的貶低性言論，日本國內外批判聲高漲。 國際奧委會（IOC）聽取奧組委有關事情經過的報告後，發表聲明稱“認為該問題已經了結”。不過，因為是在新冠疫情下承擔奧運籌備核心工作的組織一把手的發言，或將給距離開幕不到半年的奧運會帶來更強的反對聲。 眾院預算委員會會議上，立憲民主黨黨首枝野幸男要求首相菅義偉敦促森喜朗辭職，菅義偉表示：“（森喜朗的發言）不該發生。”奧運相橋本聖子對作為政府敦促森喜朗辭職表示否定，強調了今後繼續與奧組委合作的想法。 森喜朗對要求其辭職的意見表示否定稱“沒有自己主動做什麼的想法”，記者就其作為主席的資質提問時，森喜朗反問“你覺得呢？”，也出現了流露不滿的場面。 成為問題的是森喜朗有關JOC提出使女性理事佔比達到40%的目標並調整高層選任的發言。森喜朗解釋稱：“（無論男女）誰選上都可以。原本想說的是最好不要太拘泥於數字，不要勉強。”他強調：“運動員和運營工作人員中有許多女性表現活躍，非常感謝。”（完）