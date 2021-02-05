日本去年家庭消費支出減5.3%創最大降幅

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【共同社2月5日電】日本總務省5日公佈的2020年兩人以上家庭收支調查顯示，戶均每月消費支出為277,926日元（約合人民幣1.7萬元），剔除物價變動因素後實際支出比上年減少5.3%。受新冠疫情蔓延影響，降幅為2001年有可比數據以來最大。該數據時隔1年走低。 以去年春季緊急事態宣言期間為主，人們外出減少，在外就餐和旅遊等的支出下降。此前最大降幅是消費稅率從5%上調至8%的2014年，下滑2.9%。包括單身家庭在內的所有家庭下降6.5%。 兩人以上家庭的支出從項目來看，包括旅遊套餐費和住宿費在內的“教育娛樂”減少18.1%；利用鐵路或飛機的出行減少的“交通及通信”下滑8.6%；受避免在外就餐和聚餐影響，“食品”減少1.7%。 另一方面，也有項目支出因防疫措施和“宅家需求”的擴大而同比上升。“家具和家務用品”在除菌商品和空氣淨化器等熱銷帶動下增長6.1%，包括口罩在內的“保健醫療”支出也增加了1.7%。 除個體戶等之外的工薪家庭中，兩人以上家庭2020年平均消費支出實際下降5.6%至305,811日元；實際收入受每人10萬日元特別定額補貼的提振，增長了4.0%至609,535日元，增幅創新高。 當天公佈的2020年12月單月數據顯示，兩人以上家庭戶均支出315,007日元，實際比上年同期減少0.6%，3個月來首次走低。（完）