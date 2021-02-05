東京新冠抗體檢出率僅0.91% 群體免疫需疫苗

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【共同社2月5日電】日本厚生勞動省5日發佈數據稱，對5個都府縣共計約1.5萬人實施的調查新冠病毒感染史的抗體檢測結果顯示，東京都的抗體檢出率為0.91%，大阪府為0.58%。自國內確診首例感染者後已過去1年，擁有抗體的比率依然很低，專家認為“要獲得群體免疫必須接種疫苗”。 理論上來說當60～70%的人口擁有抗體時才能獲得群體免疫。厚勞相田村憲久5日在內閣會議後的記者會上表示：“（這次的調查結果顯示）還不到1%，談不上群體免疫。希望各地繼續努力應對疫情。” 該調查旨在掌握新冠疫情蔓延情況，於去年12月14～25日在5個都府縣對同意參加調查的普通居民實施。除了東京、大阪以外，愛知縣的抗體檢出率為0.54%、福岡縣為0.19%、宮城縣為0.14%。 若檢出了抗體說明曾感染新冠，包含沒有出現症狀的情況。根據實際掌握的感染人數計算出的人口平均感染率在去年12月7日時為東京0.32%、大阪0.26%、愛知0.15%、福岡0.12%、宮城0.06%，所有地區的抗體檢出率都超過了感染率。 對此，國際醫療福祉大學教授松本哲哉（傳染病學）分析稱，“很多感染者因為沒有症狀或症狀很輕，並未接受檢測”。指出“這說明大部分人不具備免疫能力，要獲得群體免疫，必須戰略性地推進疫苗接種”。 此次調查為第二次。去年6月的第一次調查對3個都府縣共計約8000人實施，抗體檢出率分別為東京0.1%、大阪0.17%、宮城0....