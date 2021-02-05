獨家：印度將使用日本軟件解析新冠感染路徑

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【共同社2月5日電】5日獲悉，為了分析新冠病毒感染路徑，印度將試驗性地引進日本東京大學研發的從手機和智能手機的通信記錄來分析人員移動的軟件。亞洲防災中心（神戶市）作為中介，力爭在3月底前啟用。 該軟件由東京大學教授柴崎亮介（空間信息工學）的團隊從2013年左右研發並不斷改良。曾用於分析非洲的埃博拉出血熱疫情蔓延。印度的新冠病毒感染人數截至去年12月突破了1000萬人。世界銀行去年就活用最新技術的印度防疫對策項目實施公開招募，該軟件獲選。 用智能手機等打電話或上網時，通常會在最近的移動通信公司基站留下通信記錄。該軟件按時間段和地區整理記錄，並與地理信息相組合，計算出不同時間段的地區人口和前往其他地區的人流量等統計數據。 技術人員接受培訓即可輕鬆操作該軟件，世界銀行在資金方面給予支持。將在印度北部的喜馬偕爾邦引進，分析疫情和人員移動之間的關聯，用於制定對策。 在日本，移動通信公司也把通信紀錄匿名化並進行活用，公佈鬧市區的擁擠狀況。 衛星定位系統（GPS）和接觸確認APP對於分析感染路徑也有效，但由於智能手機方面的設置和APP下載與否，有時無法收集信息。通信記錄具有信息自動在基站匯集的優點。 柴崎表示：“智能手機已經全球普及，將為了能夠有效活用收集到的記錄而提供支援。希望不僅是防疫對策，而且在城市開發計劃上也廣泛運用。”（完）