詳訊：阿斯利康向厚勞省提交新冠疫苗批准申請

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【共同社2月5日電】英國製藥巨頭阿斯利康5日表示，已向日本厚生勞動省提交了新冠疫苗批准申請。這是繼美國輝瑞公司之後的第2例申請。日本國內當天感染人數累計超過了40萬人。從1月13日起僅3週多就增加了10萬人，看不到出口的狀況持續。另一方面，顯示曾感染新冠的抗體的擁有者佔比依然很低，東京為0.91%。平息疫情或依賴疫苗。 厚勞相田村憲久向媒體表示：“將與輝瑞疫苗一樣，最優先地實施審查。期待審查結果儘早出爐。” 阿斯利康與英國牛津大學共同研發了疫苗。該公司希望適用簡化審查程序的“特例批准”。公司決定3月內提交在日本的臨床試驗結果，預計厚勞省判斷是否批准將在此之後。 日本政府與阿斯利康簽署了供應1.2億劑（6000萬人份）疫苗的合同。如果獲批，醫藥品廠家JCR製藥（兵庫縣蘆屋市）將在神戶市內生產9000萬劑的原液。此外，明治控股旗下的“KM Biologics”（熊本市）、第一三共等眾多日企將負責生產、保管和配送業務。 阿斯利康疫苗的保管溫度為2～8度，不同於需要在零下75度保管的輝瑞疫苗，無需在冷凍櫃內保管是其優點。但有效性為70.4%，低於輝瑞的95%。 據悉，該疫苗在歐盟（EU）、英國和南美各國等近50個國家獲得了附帶條件的生產銷售批准或者緊急使用許可。 厚勞省發佈了對5個都府縣共計約1.5萬人實施的抗體檢測結果，東京都的抗體檢出率為0.91%，大阪府為0.58%。 理論上認為，當...