日本奧委會主席稱森喜朗發言違反奧運精神

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【共同社2月5日電】圍繞東京奧運會和殘奧會組委會主席森喜朗（83歲）的發言在國內外被批蔑視女性的問題，日本奧委會（JOC）主席山下泰裕5日在東京都內接受採訪時稱，“這是違反奧運會和殘奧會精神的不當發言”。另一方面，山下表示森喜朗作出問題發言的會場上自己一同在座，卻“錯過了指出的機會”，這也凸顯了對於提出男女平等的奧運理念，體育界意識淡薄。 關於森喜朗的發言，閣僚也於5日接連指責，奧組委及東京都政府接到大量抗議的電話。在野黨議員等也發出要求辭職的呼聲。來自志願者的辭退申請也越來越多。 然而，山下就森喜朗的組委會主席職務稱“本人已道歉並撤回。希望他盡職，直到最後”，期望留任。政府方面也未出現要求辭職的聲音。 山下稱，森喜朗作為JOC名譽委員出席3日的臨時評議員會議。據稱山下委託森喜朗就東京奧運籌備進展以及新冠疫情對策進行介紹。長達約40分鐘的發言涉及多方面的話題，山下稱關於女性理事的部分也存在感到有疑問的地方，但沒有責難其發言的聲音，當時所有人都是旁觀者。 評議員會議上，山下等領導層以及63名評議員（女性為1人）中18人到場，33人在線參加。對於據稱蔑視發言引發了會場笑聲這一點，山下否認稱“詳細調查後發現，不是歧視女性的部分”。他強調，JOC“將進一步強力推進力爭實現多樣性和共生社會的方向性”。（完）