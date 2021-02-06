日本知事會要求政府出示新冠疫苗接種計劃

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【共同社2月6日電】日本全國知事會6日在線召開新型冠狀病毒對策總部會議，大致彙總了向中央政府的緊急建議。為了向國民順利實施疫苗接種，在反映市町村及都道府縣意見的基礎上，要求中央政府負起責任出示現實的計劃，並迅速提供相關信息。此外以隨著疫情在全國蔓延縮短營業時間等措施對餐飲商家造成嚴重影響為由，要求擴充經濟支援，也包含不屬於緊急事態宣言對象的地區。 建議中關於已經決定在10個都府縣發佈延長至3月7日的緊急事態宣言強調知事會的舉措，稱“為了早日解除，在所有地區使疫情平息至第二階段（漸增）以下，將竭盡全力”。 關於疫苗接種，建議要求發佈供應量及詳細的接種日程，並提供財政支援，以避免開展體制完善工作的地方政府產生負擔。此外請求設計不對市町村造成事務負擔的接種狀況管理系統，並支援根據地區實情的舉措，包括在小規模離島向老年人和普通居民同時接種等。 對於支援餐飲業，當天的會上接連提出“全國餐飲店陷入困境，期待致力於公平支援”（三重縣知事鈴木英敬）等意見。建議提出，不論是否為緊急事態宣言的對象，都應該通過再次發放持續化補貼等加強支援。建議還寫入向因中央政府旅遊支援項目“Go To Travel”暫停而遭受打擊的交通和旅遊行業擴充支援。 此外還呼籲關於應對新冠疫情的修改後特別措施法新設的罰則規定，由中央政府出示運用指針，並徹底強化醫療崩潰令人擔憂的地區醫療體制，確保保健所功能。（完）