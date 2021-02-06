聚焦：日本政府和輿論就要求森喜朗辭職存在溫差

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【共同社2月6日電】圍繞東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗的蔑視女性發言，國內外的嚴厲批評接連不斷。不過，日本政府和體育團體完全沒有發出要求辭職的呼聲，與輿論之間的“溫差”凸顯。奧運會開幕在即，若森喜朗卸任，那麼遭遇新冠疫情打擊的奧運將更加艱難，這種看法根深蒂固。雖然森喜朗以前也因多次失言被認為有問題，但正因為要仰仗他對政官財界、體育界和地方政府的強大影響力，相關人士不得不“沉默”。 ▽對等關係 “與奧運會的重要理念男女共同參與完全相悖。”首相菅義偉5日在眾院預算委員會會議上這樣說。但對於在野黨議員指出應該迫其辭職，菅義偉沒有直接作答。文部科學相萩生田光一在記者會上稱森喜朗發言不妥，但也表示“沒有”要求其辭職的想法。 與辭職論劃清界線的背景因素是存在一種危機感，即更換奧組委一把手會成為對因新冠疫情處於關鍵時刻的奧運會的決定性打擊。 森喜朗在安倍政府執政的2014年1月，在奧組委成立的同時就出任主席。為了讓國家性項目成功，政府請求作為前首相在各界都頗有面子、協調能力受到好評的森喜朗就任。經歷馬拉松賽事移至札幌舉辦、奧運延期一年等難關，他與國際奧委會（IOC）主席巴赫也建立了“能夠對等相處的關係”（政府相關人士語）。 奧運會3月開始聖火傳遞，春季要對如何接納觀眾做出判斷等，即將迎來最重要關頭。奧運相關人士說：“發言不好。但是，有能夠擔任替角的人嗎？”政府內部出現了“如果辭職，那麼奧...