日本地方政府獨立防疫追蹤系統使用情況低迷

Newsfrom Japan

【共同社2月7日電】為防止新型冠狀病毒疫情擴大，日本各地方政府推出向在店舖或活動現場與感染者距離較近的人發送提醒的獨立系統，但使用情況低迷。使用者因為登錄費事敬而遠之，地方政府想出各種辦法，或是附帶優惠或是把登錄作為規則，但目前仍缺少決定性手段。 系統採用的方式是，訪問店舖或會場時以智能手機讀取二維碼，登錄郵箱或LINE（連我）ID。如果保健所的調查等獲悉有感染者當時在場，就會發送通知。 該系統有別於之前曝出故障的厚生勞動省面向智能手機推出的應用軟件（APP）“COCOA”，因為容易引進，在各地逐漸鋪開，但通知的次數不見增長。 去年5月開始使用該系統的大阪府已確認逾4萬名感染者，但截至去年底只發出6次通知。雖然還附帶了觀劇門票抽選參加權，但收效甚微，負責人嘆息稱：“存在感染者登錄但其他人未登錄而無法通知的案例。”兵庫縣和京都市截至1月28日的通知次數為零。也有使用者表示：“每次都要登錄，很麻煩。” 茨城縣去年10月在條例中規定餐飲店和酒店等以及使用者必須登錄，但未設罰則。截至1月28日，共向85處設施的總計554人發送通知，其中4人接受了PCR檢測。 熟悉信息化社會的慶應大學教授大屋雄裕（法哲學）表示，有通過規則“定為義務”和基於利益得失“賦予動機”兩種普及方法，但“在目前法律範圍內，定為義務的強制力較弱，效果有限”。 在賦予動機方面，大屋就現狀指出：“沒有下足夠的工夫。如果沒有為...