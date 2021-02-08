話題：東京奧運村公寓交房推遲引起糾紛

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【共同社2月8日電】圍繞作為東京奧運會和殘奧會奧運村使用後進行分售的公寓交房事宜，部分買家和賣方產生矛盾。關於因奧運延期推遲入住，賣方主張未能預測到新冠疫情帶來的影響。24名買家本月1日就索賠向東京地方法院提出調停申請。 奧運村位於三面環海的東京晴海人工島南側，共有20多棟公寓。今後還將新建小學、初中以及商業設施，名為“晴海FLAG”的新社區預計將有約1.2萬人居住。 計劃分售的4145戶中有940戶已售出。三井不動產等賣方企業集團鑑於奧運延期，決定將2023年春的交房時間推遲約1年，並於去年6月通知買家稱，若有意解約則同意返還定金。 “即使向賣方要求召開說明會，也一概不予理會。”一名購房的40多歲女性公司職員表達了不滿。東京都政府去年11月與賣方簽約，作為伴隨延期的奧運村租金將支付41.8億日元（約合人民幣2.56億元）。該女性氣憤道：“為何對我們不作任何補償。”據稱目前所住公寓要多付租金，還擔心房貸開始期間推遲將導致每月支付額增加。 買家代理律師轟木博信介紹稱，買賣合同中規定“並非賣方故意和過失的事由、或無法預測的事由導致交房延誤，對此必須同意”。轟木強調：“並無對推遲入住造成的損失賠償予以免責的條款。”三井不動產負責人則表示：“將對申訴內容進行確認後做出妥善應對。” 另一方面，慶應大學法科研究生院教授平野裕之（民法）指出：“奧運延期是不可抗力，並非賣方的責任，但有儘可能加緊施...