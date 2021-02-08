詳訊：海自潛艇與商船在高知縣近海發生碰撞

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【共同社2月8日電】8日上午10點55分左右，日本海上自衛隊潛艇“蒼龍”號在高知縣足摺岬東南約50公里的太平洋上與民間商船發生碰撞事故。據海自稱，潛艇的3名船員受輕傷。為伸出潛望鏡而上浮至海面附近時，潛艇與商船底部發生碰擦，潛望鏡等船體上部出現部分損傷，對航行沒有造成影響。政府在官邸設置了情報聯絡室，負責掌握情況。 據官房長官加藤勝信說明，海上保安廳聯絡了疑似碰撞到的船隻，得到答復稱未感到碰撞的振動，認為船體沒有受損。 相關人士透露稱，民間商船可能為香港籍貨船“鴻通（OCEAN ARTEMIS）”號。 據第5管區海上保安總部（神戶）介紹，8日下午2點40分左右，海自的吳地方總監部通報稱：“蒼龍可能與普通船舶發生了接觸。3名船員擦傷和挫傷。” 海自透露，潛艇當時正在進行常規訓練。船體上浮時的操作步驟包括以潛望鏡和聲納確認海面。 首相菅義偉做出了3點指示：一是收集信息以期萬全；二是確認民間商船的安全，必要時迅速貫徹救助活動；三是向國民提供信息。加藤表示“將根據指示力圖與相關機構合作，同時齊心協力全力應對”。 “蒼龍”號的標準排水量為2950噸，長84米、寬9.1米，船員約65人，於2009年開始服役。（完）